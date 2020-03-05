В Украине будет жара, но похолодание близко: синоптик озвучила детальный прогноз

В пятницу, 6 марта, в Украине сохранится теплая, по-настоящему весенняя погода. В течение дня ожидается до 16 градусов тепла. А вот уже 7-8 марта украинцев ожидают дожди и резкое похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, холоднее будет на западе страны, где ожидается от 6 до 12 градусов тепла.

При этом осадков в стране в пятницу практически не ожидается, так как будет преобладать антициклональний характер погоды.

В Киеве 6 марта утром возможен мелкий дождь, температура воздуха днем будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла. 8 марта в Киеве ощутимо похолодает и пойдут дожди.

7 марта синоптик прогнозирует дожди в западных и северных областях Украины. 8 марта похолодает в северной части Украины, где температура понизится на 3-6 градусов. На остальной территории страны в воскресенье будет замечательная теплая погода.

Напомним, что в Украине из-за аномальной погоды могут ограничить использование воды.