Впервые за 120 лет! Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" с использованием воды

В Украине из-за аномальной погоды могут ограничить использование воды.

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины в Facebook.

Причиной ограничения прав водопользователей является аномальные осень и зима 2019-2020 годов. Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания. В такой ситуации Украина оказалась впервые за 120 лет.

"Так, статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодия, права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования в том числе сбросы воды через плотины ГЭС. Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцам", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно в этому году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Кроме того, маловодие может привести к пересыханию малых водотоков.

Украинский гидрометцентр будет каждый месяц предоставлять информацию Межведомственной комиссии о наступлении маловодия в основных речных бассейнах Украины. А в случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ, оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость соответствующей корректировки режимов работы каскада на внеочередном заседании.

Как сообщал "Апостроф", подача воды в Крым может иметь непредсказуемые последствия для экологии полуострова.