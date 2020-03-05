В Украине ужесточат правила выхода на пенсию: кого ждут неприятности

Согласно пенсионной реформе, которая продолжается в Украине, для выхода на пенсию в 2021 году в возрасте 60 лет нужно будет иметь не менее 28 лет стажа.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как известно, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020 году для этого необходимо иметь 27 официально отработанных лет.

В следующем году минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев и составит 28 лет. В конечном итоге - до 2028 года эта граница увеличится до 35. То есть сегодня 40-летним украинцам необходимо иметь, как минимум, 15 лет стажа.

Как пишет издание, после завершения пенсионной реформы без пенсии могут остаться те, у кого не будет официально 15 лет стажа. Второй вариант – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028 году понадобиться от 25 до 35 лет.

Как сообщал "Апостроф", существует официальная возможность докупить до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен.