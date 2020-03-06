Классные поздравления с праздником весны коллегам: фото и видео

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пятница, 06 марта 2020, 09:28
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Фото: pixabay

В воскресенье, 8 марта, традиционно поздравляют жен, бабушек, матерей, сестер, коллег и близких женщин.

8 марта отмечают Международный женский день. Потому "Апостроф" собрал самые яркие поздравления в открытках и видеороликах.

Праздник исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. В 1914 году Международный женский день начали праздновать 8 марта, а в 1975 году ООН провозгласило этот день - Днем борьбы за женские права.

Этот день можно отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными, а также с коллегами. Не обходится торжество без традиционных цветов для представительниц прекрасного пола. Мужчины стараются сделать приятно женщинам, удивить их, подарить подарки.

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