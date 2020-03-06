Праздник с дождями: синоптики рассказали, к чему готовиться 8 марта

В Международный женский день, 8 марта, в Украине прогнозируют дожди, но теплую и весеннюю погоду.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди пройдут практически на всей территории страны. Без осадков будет лишь на востоке, а также во Львовской и Волынской областях. В центральных регионах и на юге обещают грозы.

Средняя дневная температура воздуха в Украине будет +5...+17 градусов. Холоднее на западе, а теплее на востоке. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +3...+7 градусов.

В Киеве 8 марта днем будет +9...+11 градусов, а ночью +4...+6 градусов за Цельсием. Также прогнозируют дожди.

Как ранее сообщал "Апостроф", отсутствие достаточного количества осадков из-за аномально теплой зимы в Украине может обернуться катастрофой. Так, Украина недополучает 48 кубокилометров воды в год.