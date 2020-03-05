Последствия теплой зимы: украинцев предупредили об угрозе масштабной катастрофы

Отсутствие достаточного количества осадков из-за аномально теплой зимы в Украине может обернуться катастрофой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ГолосUA.

Так, Украина недополучает 48 кубокилометров воды в год. "На протяжении года это все может негативно повлиять на урожай. Снижение водообеспечения территории Украины представляет серьезную угрозу, поэтому для уменьшения этой угрозы необходимо принимать комплекс первоочередных мер на государственном уровне", - высказал мнение в комментарии изданию старший научный сотрудник Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк.

По словам ученого, Украина относится к малообеспеченным водой странам мира. По оценке экономической комиссии ООН, для жизнеобеспечения одному человеку необходимо 1700 л воды на год. В Украине используется 1200 л и то, потому что катастрофически уменьшилось население Украины.

Яцюк отметил также, что климат меняется и достаточно интенсивно. В частности, Украина движется по негативному климатическому сценарию в плане роста температуры и не увеличения количества осадков. Дефицит климатического водного баланса составляет 80 мм. Украина недополучает 48 кубокилометров воды в год.

"При этом, такая тенденция негативно отражается на всех регионах. Водность украинских рек постоянно уменьшается. Предпосылки прошлого года сформировали условия этого года. В Киеве и в других регионах Украины не было климатической зимы. Сегодня мы не имеем весеннего половодья. Есть дефицит днепровских и днестровских водохранилищ. Есть угрозы, полноценного функционирования экосистемы Днепра", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине заявили о возможности введения серьезного ограничения в связи с аномально теплой погодой.