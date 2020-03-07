RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

06:30
Гороскоп на 7 марта: Тельцам стоит заняться своим моральным здоровьем, а Рыбы могут внезапно влюбиться
06:23
Часть страны накроют дожди: какая погода ожидается в Украине в субботу
05:22
В Киеве перекроют "уставший" мост: названы сроки ремонта
03:21
В Германии провели новые испытания летающего такси: фото и видео
02:17
Толпа идет на штурм: появилось забавное видео из оккупированного Луганска
01:23
Под Киевом водитель устроил кулачный бой с "колегой": конфликт попал на видео
00:22
Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе
00:20
Полиция бездействует: в сети показали фото опытного вора, "работающего" в Киеве
00:15
Украина потеряла на Донбассе "киборга" из Донецка: опубликовано имя и фото бойца

6 марта

22:50
Под Полтавой произошла смертельная авария с маршруткой: водитель пытался сбежать
21:57
Убийцы рассказали, за что зарезали и сожгли девушку в Харькове: видео с задержанными
21:49
Потепление "бьет" по Украине сильнее, чем по остальному миру: заявление ученых
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Часть страны накроют дожди: какая погода ожидается в Украине в субботу

суббота, 07 марта 2020, 06:23
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В субботу, 7 марта, часть Украины накроют дожди, а на остальной территории сохранится настоящая весенняя погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, 7 марта осадки в виде дождей ожидаются на западе страны, а также на северо-западе.

Несмотря на осадки, температура в указанных регионах будет в районе от 7 до 13 градусов тепла днем. А вот на части Украины, где осадков не ожидается, днем ожидается до 15 градусов тепла.

В Киеве в субботу днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла. Синоптики прогнозируют дождь как днем, так и ночью.

Теплее всего будет на юге и востоке страны. Холоднее всего - на Закарпатье.

Напомним, что отсутствие достаточного количества осадков из-за аномально теплой зимы в Украине может обернуться катастрофой.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Креативная паника: маски от коронавируса для собак, чудо-шляпы и отвары из Тибета

Соцпомощь как в Эмиратах: зачем власть пиарится на новорожденных

Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда

Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: