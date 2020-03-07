Часть страны накроют дожди: какая погода ожидается в Украине в субботу

В субботу, 7 марта, часть Украины накроют дожди, а на остальной территории сохранится настоящая весенняя погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, 7 марта осадки в виде дождей ожидаются на западе страны, а также на северо-западе.

Несмотря на осадки, температура в указанных регионах будет в районе от 7 до 13 градусов тепла днем. А вот на части Украины, где осадков не ожидается, днем ожидается до 15 градусов тепла.

В Киеве в субботу днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла. Синоптики прогнозируют дождь как днем, так и ночью.

Теплее всего будет на юге и востоке страны. Холоднее всего - на Закарпатье.

Напомним, что отсутствие достаточного количества осадков из-за аномально теплой зимы в Украине может обернуться катастрофой.