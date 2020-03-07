Нападение на девушку-полицейскую в киевской маршрутке: видео и новые подробности

В сети появились подробности нападения на девушку-полицейскую в маршрутке "Киев-Бровары".

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Мужчина напал на девушку после того как она отвергла его ухаживания. Он разозлился, ударил ее в лицо и попытался украсть сумочку.

Неадеквата поймали прохожие, и вызвали правоохранителей.

На место происшествия оперативно прибыли столичные работники полиции и задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины.

За разбойное нападение на работника полиции Киевщины столичными правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 2 марта, в Одессе, на улице Королева неизвестный молодой человек напал на девушку,однако его задержали и провели с ним разъяснительную работу.