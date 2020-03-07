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Под Черниговом простились с 25-летним бойцом, погибшим на Донбассе: фото

суббота, 07 марта 2020, 10:32
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В Черниговской области попрощались с погибшим 3 марта на Донбассе старшим сержантом Владимиром Черненко.

Об этом сообщает Черниговский областной военный комиссариат.

На границе с Шосткинским районом была организована встреча погибшего и сопровождение при участии представителей Новгород-Северского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и полиции, а перед въездом в населенный пункт и по всему селу его встречал живой коридор со свечами памяти.

Попрощаться с Черненко прибыли личный ТЦК и СП, военнослужащие воинской части, где он находился на службе, представители органов местного самоуправления и государственной власти, ветераны ООС (АТО) Новгород-Северского района и односельчане.

Похоронили старшего сержанта Владимира Черненко в родном селе с отданием воинских почестей.

Черненко был военнослужащим военной службы по контракту одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Как сообщал "Апостроф", 1 марта в Луганской области боевики подбили грузовик с украинскими военными . В результате ракетного удара погиб боец Сергей Русских. Позже в сети появились фото и видео последствий ракетного удара.

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