Позывной "Анаконда": фото и история многодетной матери, ушедшей воевать на Донбасс

В сети рассказали историю многодетной матери, лейтенанта Алены Павловой-Федченко, которая с первых дней российской агрессии на Донбассе была заместителем командира роты 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" и участвовала в боях под Попасной и Широкино.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Армия Inform".

Алена участвовала в событиях на Майдане, потом стала волонтером в госпитале.

"Очень хотелось быть полезной, поэтому решила помогать в госпитале. Никогда не забуду, как привезли первых раненых. Это - настоящий шок и понимание того, что война очень близко. Тогда все свободное время пыталась посвящать бойцам. К обеду читала лекции, а после бежала в госпиталь. Готовила есть, помогала раненым до глубокой ночи. Дети у меня были маленькие, поэтому пришлось брать их с собой. Они с детства видели, что происходит в стране", - говорит Алена.

Впоследствии она и сама стала воином. Поехала добровольцем в район проведения ООС. Женщину долго не хотели призывать в ряды Вооруженных сил, потому что она - многодетная мать. Но война на востоке не давала покоя. Обивая пороги военкоматов, "под расписку" таки призвалась и стала офицером.

"Мне до сих пор сложно разрываться между войной и детьми. Очень благодарна родителям, что поддерживают меня и помогают с детьми, когда еду выполнять свой воинский долг", - говорит она.

Присутствие хрупкой женщины с аккуратной прической и легким макияжем на войне - настоящий разрыв шаблонов для большинства бойцов. Собратья к ней привыкли и очень гордятся, что служат бок о бок с такой красавицей и боевым офицером. За это, говорит, получила позывной "Анаконда".

"Почему" Анаконда "? Наверное, потому, что питон по внешнему виду скрывает умение не только хорошо нападать, но и защищаться и душить. Люблю, чтобы все было правильно и по справедливости, чтобы все было доработано честно и до конца. Чтобы каждый получил то, что заслуживает, и совесть не разбегалась с действиями. За это и воюю. Знаете, в мятежных подростков есть "юношеский максимализм", который они перерастают. у меня же этот максимализм еще остается. Я люблю помогать людям и всегда завершаю начатые дела" , - отметила женщина.

И эти дела говорят больше, чем она сама. Несмотря на женскую утонченность, она - добрая и строгая, требовательная к подчиненным. В районе боевых действий ей пришлось выполнять обязанности командира роты огневой поддержки. Поэтому на хрупкие плечи легли еще тяжелее обязанности. Но для Алены нет ничего сложного, надо - значит надо, собралась и выполняла.

"Часто приходилось слышать: "Ты кто? Лишь лейтенант? Еще женщина! А, ну тогда понятно ... "А что может понять человек, который не знает моей работы На практике получалось, что в некоторых вопросах я ориентировалась быстрее и лучше, чем опытные офицеры. Помню, были забавные случаи, когда к нам приехала проверка и мы все сдавали нормативы. Проверяющие не сразу поняли, что я - женщина. Тяжелый бронежилет, балаклава и оружие на плечах не помешали все нормативы сдать на отлично ... и хорошо, что военная форма иногда дает возможность скрыть пол. "Советский" менталитет только мешает выполнять работу", - говорит собеседница.

Сейчас с настоящим боевым опытом лейтенант Алена Павлова-Федченко два месяца, как в декретном отпуске, - недавно она уже в четвертый раз стала мамой. Да и на этот раз Алена не собирается долго отсиживаться дома, пока в стране война. Как толь ее маленькая дочь станет самостоятельным, женщина готова снова вернуться на службу к выполнению боевых задач на украинском востоке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, который потерял ногу на Донбассе, однако дома его ждал сюрприз - жена родила сына.