RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

15:53
Как будет проходить суд по делу катастрофы MH17: в Нидерландах раскрыли подробности
15:50
Романтические поздравления с 8 марта: открытки для любимой женщины
15:47
В Китае обрушилась гостиница, где вероятно жили больные коронавирусом: фото и видео
15:35
Блокада Крыма: местные фермеры четко описали, что не так с водой на полуострове
15:05
Эпидемия коронавируса в России набирает обороты: свежие данные
15:05
Не задевает ни капли: музыканты из группы Go-A ответили хейтерам в соцсети Lime
15:04
Как не разгневать женщину: самые плохие подарки на 8 марта
15:01
Зеленский появился на обложке The Guardian: опубликованы все снимки фотосессии
14:59
Под Винницей произошло масштабное смертельное ДТП: фото с места трагедии
14:33
Украинцы попали в страшное ДТП в Польше, погиб 18-летний парень: фото
14:31
​В Украине под курганами нашли десятки первобытных захоронений: фото уникальных находок
14:26
Андрей Миронов: 5 малоизвестных историй об артисте, который родился и умер на сцене Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Украине под курганами нашли десятки первобытных захоронений: фото уникальных находок

суббота, 07 марта 2020, 14:31
переглянути новину українською

В Днепропетровской области археологи под курганами обнаружили 52 древних захоронения.

Об этом сообщает Охранная археологическая служба Украины в Facebook.

Ученые заметили на территории Широковского района 10 курганов. Там они нашли захоронения энеолитического времени, эпохи бронзы, раннего железного века. Самый большой курган был высотой 6,5 метров и имел диаметр 60 метров.

"Самыми древними среди исследованных оказались два захоронения, датируемые второй половиной IV тыс. до н.э. и относятся к энеолиту. Пять курганов были построены в эпоху ранней бронзы носителями ямной археологической культуры (первая половина ІІІ тыс. до н.э. ). Впускными к этим курганам были захоронения катакомбной культуры второй половины ІІІ тыс. до н.э., составляют самую многочисленную группу захоронений", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены захоронения бабинской (XVIII-XVI в. до н.э.) и срубной культур (XV-XIII в. до н.э.). Захоронение эпохи раннего железного века принадлежат рядовым представителям скифского социума. Они были основными в двух курганах и впускными к насыпям предыдущего времени.

В одном из курганов археологи нашли захоронение в каменном сундуке. Между ребрами левой части грудного отдела скелета обнаружено кремневые острие стрелы, которая, наверное, была причиной смерти похороненного.

Также археологи обнаружили каменный жертвенник, который представлял собой кольцевую закладки составленную из небольших камней местного известняка.

Некоторых покойников сопровождал погребальный инвентарь - керамические сосуды, каменные топоры, изделия из кости, наконечники стрел. Большинство скелетов имеют следы посыпки охрой.

Как сообщал "Апостроф", на острове Гран-Канария, который входит в состав Канарских островов, в долине Гуядекеон нашли останки 72 человек, часть которых была мумифицирована около тысячи лет назад.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

От оккупации до засухи: возможна ли в Крыму гуманитарная катастрофа

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Креативная паника: маски от коронавируса для собак, чудо-шляпы и отвары из Тибета

Соцпомощь как в Эмиратах: зачем власть пиарится на новорожденных

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: