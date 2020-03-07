​В Украине под курганами нашли десятки первобытных захоронений: фото уникальных находок

В Днепропетровской области археологи под курганами обнаружили 52 древних захоронения.

Об этом сообщает Охранная археологическая служба Украины в Facebook.

Ученые заметили на территории Широковского района 10 курганов. Там они нашли захоронения энеолитического времени, эпохи бронзы, раннего железного века. Самый большой курган был высотой 6,5 метров и имел диаметр 60 метров.

"Самыми древними среди исследованных оказались два захоронения, датируемые второй половиной IV тыс. до н.э. и относятся к энеолиту. Пять курганов были построены в эпоху ранней бронзы носителями ямной археологической культуры (первая половина ІІІ тыс. до н.э. ). Впускными к этим курганам были захоронения катакомбной культуры второй половины ІІІ тыс. до н.э., составляют самую многочисленную группу захоронений", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены захоронения бабинской (XVIII-XVI в. до н.э.) и срубной культур (XV-XIII в. до н.э.). Захоронение эпохи раннего железного века принадлежат рядовым представителям скифского социума. Они были основными в двух курганах и впускными к насыпям предыдущего времени.

В одном из курганов археологи нашли захоронение в каменном сундуке. Между ребрами левой части грудного отдела скелета обнаружено кремневые острие стрелы, которая, наверное, была причиной смерти похороненного.

Также археологи обнаружили каменный жертвенник, который представлял собой кольцевую закладки составленную из небольших камней местного известняка.

Некоторых покойников сопровождал погребальный инвентарь - керамические сосуды, каменные топоры, изделия из кости, наконечники стрел. Большинство скелетов имеют следы посыпки охрой.

Как сообщал "Апостроф", на острове Гран-Канария, который входит в состав Канарских островов, в долине Гуядекеон нашли останки 72 человек, часть которых была мумифицирована около тысячи лет назад.