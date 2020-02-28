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Археологи нашли на Канарах десятки древних скелетов и мумий: фото и видео

пятница, 28 февраля 2020, 03:27
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На острове Гран-Канария, который входит в состав Канарских островов, в долине Гуядекеон нашли останки 72 человек, часть которых была мумифицирована около тысячи лет назад.

Об этом сообщает Archaeology News Network.

Находка датируется 8-10 веками нашей эры. Останки 62 взрослых людей и 10 младенцев обнаружили в пещере, которая, предположительно, использовалась народом "гуанчи" в ритуальных целях. Отмечается, что останки новорожденных в подобной пещере обнаружены впервые.

Гуанчи жили на Канарских островах до их колонизации Испанией. На сегодняшний день их прямых потомков не осталось.

В пещере эксперты также нашли остатки погребальных саванов, которые гуанчи изготавливали из кожи животных или растительных волокон. Ими обертывали тела, которые затем подвергались процессу естественной мумификации. Подобное в древности практиковали народы Южной Америки.

Найденные останки подтвердили гипотезу, что на Канарских островах до появления испанцев одинаково подготавливали умерших к погребению. В частности, из тел вынимали внутренние органы.

Напомним, что Испания колонизировала Канарские острова между 1402 и 1496 годами.

Фото: Central European News

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