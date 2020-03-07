Зеленский появился на обложке The Guardian: опубликованы все снимки фотосессии

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian.

Об этом сообщает "Апостроф".

На обложке написано: "С такими друзьями. Президент Украины Владимир Зеленским был еще одним президентом, втянутым в импичмент Трампа. Теперь он наблюдает за Путиным".

В самом журнале размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Журнал вышел в печать в субботу, 7 марта. Внутри размещены еще два снимка с Владимиром Зеленским, сделанные на той же локации.

На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит одну руку в кармане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский предстал в образе "человека посредине" - лица, способного вмешаться в канал коммуникации между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.