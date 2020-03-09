Это дно! Сеть взорвалась из-за концерта запрещенных российских звезд на украинском канале

В Международный женский день, 8 марта, на украинском телеканале "Интер" транслировали концерт с российскими звездами, которые поддерживали оккупацию наших территорий.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей Facebook-странице.

По его словам, это два мира, когда на украинском канале показывают концерт с певцами РФ, которые поддерживали убийство украинцев.

"8 марта российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ООС, который двигался к позициям украинских воинов. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один воин погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три воина получили ранения", - напомнил Штефан.

Концерт вызвал бурю негодования в сети.

Отметим, "Интер" показал юбилейный концерт Михаила Гуцериева, где участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, группа "Земляне", Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Жасмин и другие. Многим из этих звезд запрещен въезд в Украину, а некоторые открыто поддерживали агрессию России в Украине и аннексию Крыма.

Как сообщал "Апостроф", украинский телеканал "Интер" попал в новый громкий скандал, показав в своем эфире в воскресенье, 23 февраля, когда в Российской Федерации отмечают День защитника отечества, военные советские и российские фильмы.