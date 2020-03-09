"Проиграл" жизнь: под Херсоном жестоко расправились с карточным должником

В Белозерском районе на Херсонщине из-за старого карточного долга 45-летний хозяин дома убил своего гостя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Херсонской области.

Полицию на место преступления вызвал сам подозреваемый. Он утверждал, что его знакомый пришел к нему избитым, потерял сознание и умер. Однако, 45-летний заявитель путался в своих показаниях и на ходу выдвигал новые версии происшедшего.

В конце-концов полицейские выяснили, что потерпевший пришел в дом накануне вечером и вместе с хозяином употреблял алкогольные напитки.

"Во время застолья хозяин вспомнил, что гость должен ему карточный долг, который не возвращает уже длительное время. Из-за этого между мужчинами началась драка, в ходе которой владелец дома несколько раз ударил должника в лицо и по голове деревянной палкой. После этого лег спать, а утром уже обнаружил, что гость скончался", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее этот 45-летний гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений средней тяжести.

Как сообщал "Апостроф", ранее полицейские задержали подозреваемых в убийстве 25-летней жительницы Харькова Анастасии Слуховой, обгоревшее тело которой было найдено в канализационном коллекторе.