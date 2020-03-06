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Зверское убийство девушки в Харькове: появилось фото задержания подозреваемых

пятница, 06 марта 2020, 15:44
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Полицейские задержали подозреваемых в убийстве 25-летней жительницы Харькова Анастасии Слуховой, обгоревшее тело которой было найдено в канализационном коллекторе.

Фото с задержания опубликовано на Instagram-странице "Харьков".

Напомним, что одним из подозреваемых в страшном преступлении называли ранее судимого 27-летнего Олега Сарычева, который, по предварительной версии следствия, вместе с напарником перерезал девушке горло, после чего обложил газетами, облил бензином и поджег.

На теле убитой был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани", а неподалеку места преступления был найден окровавленный свитер.

В полиции по этому факту было открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Симферополе в автомобиле нашли тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота.

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