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Россия решила цинично избавиться от украинца, подхватившего коронавирус: тревожные данные

понедельник, 09 марта 2020, 14:24
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Россия решила оперативно избавиться от украинца, у которого заподозрили коронавирус, и передать его в больницу ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оказалось, что в РФ находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружили симптомы коронавируса COVID-19.

Мужчина является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно получил российский паспорт. Поскольку у него место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях.

Этот случай ярко свидетельствует о неготовности России защищать "своих граждан" и о неготовности страны-агрессора в случае обострения эпидемиологической обстановки взять под контроль ситуацию в связи с возможным распространением коронавируса даже на своей территории.

В ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемой участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше его передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины подробно прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в различных областях страны.

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