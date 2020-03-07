Правда и слухи про коронавирус: что происходит в Украине в разных областях - свежие данные

Министерство здравоохранения Украины детально прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.

В ведомстве напомнили, что по последним данным девять подозрений на коронавирус у украинцев не были подтверждены.

Одесская область

Здесь в Измаил с подозрением на заражение доставили 15-летнего подростка, который вернулся в Рени из Италии.

Харьковская область

В школах города ввели дополнительные меры безопасности. Там проводят контрольные медосмотры.

Киев и Киевская область



В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко ввели ограничительные меры для посещения учебного заведения. Они начнут действовать с 10 марта.

Во всех детсадах и школах столицы страны детям ежедневно будут измерять температуру. Кроме того, с недавних пор в такие заведения ограничили доступ родителям.

В Киеве уже готовы семь больниц для госпитализации пациентов, в случае выявления заражения. На прошлой неделе здесь также началась дезинфекция транспорта.

Закарпатская область

Случаев заражения коронавирусом в данном регионе пока не зафиксировано. При этом тесты для выявления коронавируса есть в Мукачевской районной больнице, они рассчитаны на 200 человек.

С подозрением на коронавирус здесь недавно госпитализировали женщину, которая приехала в Италии. Заражение не подтвердили.

Полтавская область

В Новых Санжарах коронавирус не обнаружен. Все 45 украинцев и более 20 иностранцев выписаны из медцентра 5 марта.

Черновицкая область

Именно в этой области был зафиксирован первый в Украине случай заражения. Вирус выявили у мужчины, который вернулся из Италии.

В области ввели ЧС регионального уровня и наложили запрет на массовые мероприятия вплоть до 16 марта. Также, школы закрыли на карантин.

Ровенская область

4 марта здесь госпитализировали студента-медика с подозрением на коронавирус. Молодой человек вернулся в Ровно из Черновцов, чтобы навестить родителей.

Львовская область

Каждый день в области проводят дезинфекцию общественного транспорта. Всех жителей области с высокой температурой в поликлиниках будут принимать в отдельных кабинетах.

Сумская область

В регионе ввели карантин и ограничили проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

Житомирская область

В Житомире также запретили проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий.

Донбасс

С 7 марта в Луганской и Донецкой областях ввели временные ограничения относительно пересечения КПВВ. Все, кто пересекают пункты, проходят температурное сканирование.

У зарегистрированных на подконтрольной правительству Украины территории граждан случаев подозрения на коронавирус не выявлено.

Кроме того, не подтвердилось инфицирование коронавирусом 44-летнего священника, который вернулся в страну из Греции.

"Сплетни о случае коронавирусной инфекции в Хмельницком остаются сплетнями. Официально получены результаты лабораторного исследования - коронавирусная инфекция не подтверждена. Пока ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции в Хмельницком нет", - прокомментировал ситуацию начальник управления здравоохранения Хмельницкой городского совета Борис Ткач.

Напомним, что в деревне Сеттекани, на севере Италии, где свирепствует эпидемия коронавируса, из кранов в домах потекло игристое вино.