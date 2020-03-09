RU  UA  EN

понедельник, 9 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

15:02
Умер известный шведский актер, снявшийся в "Игре престолов"
14:41
В СМИ рассказали об аресте имущества топ-чиновника "Укрзализныци" Миняйло
14:24
Россия решила цинично избавиться от украинца, подхватившего коронавирус: тревожные данные
13:59
Сбросили гранаты на санитарное авто: боевики пошли на страшную подлость на Донбассе, фото
13:55
В Киеве десятки авто "утонули" из-за прорыва трубы: печальные фото и видео
13:25
В Херсонской ОГА устроили "пикантные" танцы к 8 Марта: сеть взорвало видео
13:24
В Запорожье девочка погибла страшной смертью из-за ЧП в парке, видео
12:40
В Украину идут дожди и ветер: синоптик рассказала, когда ждать неприятностей
12:35
Рекордное падение цен на нефть: сеть взорвала сатирическая песня Слепакова
12:05
Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве: фото
11:31
Младенец скончался в больнице: под Житомиром произошло страшное ДТП со множеством жертв, видео
11:16
В Киеве компания молодежи устроила дикую драку: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сбросили гранаты на санитарное авто: боевики пошли на страшную подлость на Донбассе, фото

понедельник, 09 марта 2020, 13:59
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе российско-террористические войска совершили обстрел санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников.

Об этом сообщили на Facebook-странице 10-й горно-штурмовой бригады, опубликовав фотографии последствий обстрела.

"Цинично наплевав на все международные законы и обычаи ведения войны, с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. На котором четко видно соответствующую маркировку и имеющиеся проблесковые маячки. Ошибиться в этом случае вообще было невозможно!!!" - возмущаются подлыми действиями боевиков украинские военные.

Как сообщили в бригаде, из-за обстрела никто не пострадал. Судя по фото, повреждения получил только автомобиль, у которого пробита крыша кузова рядом с нарисованным красным крестом.

"К счастью все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого", - подчеркнули в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее вовремя обстрела боевиков на Донбассе управляемой противотанковой ракетой был подбит грузовой автомобиль, который развозил продукты.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: