Сбросили гранаты на санитарное авто: боевики пошли на страшную подлость на Донбассе, фото

В понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе российско-террористические войска совершили обстрел санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников.

Об этом сообщили на Facebook-странице 10-й горно-штурмовой бригады, опубликовав фотографии последствий обстрела.

"Цинично наплевав на все международные законы и обычаи ведения войны, с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. На котором четко видно соответствующую маркировку и имеющиеся проблесковые маячки. Ошибиться в этом случае вообще было невозможно!!!" - возмущаются подлыми действиями боевиков украинские военные.

Как сообщили в бригаде, из-за обстрела никто не пострадал. Судя по фото, повреждения получил только автомобиль, у которого пробита крыша кузова рядом с нарисованным красным крестом.

"К счастью все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого", - подчеркнули в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее вовремя обстрела боевиков на Донбассе управляемой противотанковой ракетой был подбит грузовой автомобиль, который развозил продукты.