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Попали в грузовик с продуктами: появились подробности наглой провокации боевиков на Донбассе

воскресенье, 01 марта 2020, 20:37
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Появились детали обстрела боевиков на Донбассе в воскресенье, 1 марта, в результате которого один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

О них рассказал на своей Facebook-странице бывший военный и волонтер Андрей Рымарук.

"В селе Нижнетеплое, что находится между Станицей Луганской и городом Счастье враг управляемой противотанковой ракетой подбил грузовой автомобиль, который развозил продукты. В результате прямого попадания один (боец ВСУ, - "Апостроф") погиб, четверо получили ранения", - написал он.

По его словам, исходя из рельефа местности и расстояния, можно смело заявить, что враг стрелял из ПТРК "Корнет" российского производства.

Также Рымарук отметил, что за прошедшую неделю это уже второй случай, когда враг открывает огонь в районе разведения сил на Донбассе.

Отметим, что в воскресенье, 1 марта, еще двое украинских военных пострадали на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 29 февраля, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка".

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