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Украинские подростки играют в смертельный челлендж: что нужно знать родителям

понедельник, 09 марта 2020, 05:15
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В Украине среди подростков стремительно набирает популярность новый опасный челлендж из соцсети TikTok, в котором подростки добровольно подвергают себя опасности.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Челлендж называют по-разному: "Подсечка", Jump Challengе или Skull Breaker Challenge. Суть развлечения заключается в следующем: дети собираются в команду из трех человек. Один из подростков делает несколько шагов вперед и подпрыгивает. В этот момент двое других, стоящих сзади, ногами бьют его по ногам. Ребенок падает и ударяется головой. Все это подростки снимают на мобильные телефоны, после чего выкладывают видеоролики в популярную соцсеть TikTok. Цель — собрать как можно больше лайков.

Челлендж воспринимается подростками как веселая игра. Однако практика показывает, что такая игра может стоить ребенку жизни. Уже в нескольких странах Jump Challengе закончился трагедией: дети умирали, получив травмы головы, несовместимые с жизнью. Опасная забава уже дошла до Украины.

Предупреждение о том, что у подростков появилось новое развлечение, сейчас активно распространяется в родительских интернет-сообществах. О распространении челленджа "Проломи череп" уже предупредил в своем видеоблоге известный детский врач Евгений Комаровский.

"Появившаяся сейчас в подростковой среде игра заканчивается опасными травмами. Будьте готовы к эпидемии разбитых голов. А если вы к такому не готовы, терпеливо проводите с детьми разъяснительную работу", - сказал он.

В соцсети TikTok подобные видео появляются каждый день. Их блокируют, но подростки выставляют новые. Видео набирают тысячи лайков и сопровождаются восхищенными комментариями других пользователей: "Это нереально круто!", "Вы крутые!", "Это просто супер, надо повторить".

Зарубежные СМИ уже сообщали о смертельных случаях. Например, в Бразилии так погибла 16-летняя девушка Эмануэла Медейрос.

А в США мать одного из подростков Валери Ходсон опубликовала в Facebook фото сына с разбитой головой и предупредила: из-за Jump Challenge ее ребенок едва не погиб.

Отметим, что необходимо спокойно поговорить с детьми об опасности таких розыгрышей. Объяснить, что не следует соглашаться ни на место жертвы, ни на место того, кто делает подсечку. Рассказать о травмах и последствиях и пояснить, что сила характера проявляется не в том, чтобы соглашаться на участие в сомнительных играх, а в том, чтобы от таких предложений вовремя отказаться. Министерство образования Израиля инициировало проведение в школах масштабной разъяснительной кампании об опасности подобных игр. Возможно, необходимо провести разъяснительную работу в школах среди учеников и в нашей стране, поскольку проблему легче предотвратить, чем в последующем справляться с ее негативными последствиями.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети был популярным новый челлендж, который представляет варианты аватаров пользователей в разных соцсетях. Среди участников этого флешмоба - звезды высшего эшелона Уилл Смит и Джанет Джексон.

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