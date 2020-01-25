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Работяги и ловеласы: весь мир охватил забавный фотофлешмоб в соцсетях

суббота, 25 января 2020, 15:39
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В сети становится популярным новый челендж, который представляет варианты аватаров пользователей в разных соцсетях. Среди участников этого флешмоба - звезды высшего эшелона Уилл Смит и Джанет Джексон.

Начало этого челенджа положила 74-летняя американская “королева кантри” — певица Долли Партон, опубликовав коллаж из четырех снимков на своей Instagram-странице.

“Получите женщину, которая может сделать все это”, - подписала она это изображение, которое набрало уже более полмиллиона лайков.

Мем состоит из четырех фото пользователя в разных соцсетях. LinkedIn служит для поиска работы, Facebook — нацелен на более дружескую среду, Instagram — для более коммерческих фото, а Tinder — для поиска второй половинки.

Смысл флешмоба - в высмеивании стереотипов и ярлыков в социальных сетях, которые люди клеят друг на друга и которым пытаются соответствовать.

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Новый #dollypartonchallenge быстро стал популярным, его похватили многие звезды шоу-бизнеса и кино. В частности, ко всеобщему “безумию” присоединился актер Уилл Смит.

“Я свайпну вправо”, – прокомментировал он свое фото в Tinder. Его пост собрал уже более 7 млн лайков.

Супермодель Наоми Кэмпбелл добавила новую графу в челлендж – YouTube. На этом видеохостинге она ведет свой канал, где делится советами.

Приняла участие в челендже также сестра Майкла Джексона, певица Джанет Джексон.

Отметился участием даже Метрополитен-музей, который находится в Нью-Йорке.

Не обошлось и без присутствия в челендже домашних любимцев.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские знаменитости радовали своих поклонников яркими снимками в купальниках после новогодних вечеринок.

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