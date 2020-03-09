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В Херсонской ОГА устроили "пикантные" танцы к 8 Марта: сеть взорвало видео

понедельник, 09 марта 2020, 13:25
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В Херсонской областной городской администрации чиновникам организовали концерт с "эротическими" танцами, а песню исполнила группа "Степ", которая участвовала в телепроекте "Х-фактор".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Политика.ks".

"Раньше чиновников в Херсонской ОГА просто поздравляли похабной музыкой. В этом году добавили голых задниц. Сразу видно - реформаторы пришли к власти", - написали в сети.

На видео видно, что под песню танцует девушка в откровенном наряде. Ее платье не сильно прикрывает пятую точку.

Такое мероприятие было организовано в честь праздника - Международного женского дня, 8 марта.

В сети прокомментировали событие и танцы для политиков.

Сам лидер группы "Степ" Андрей Череднюк написал на своей Facebook-странице про выступление.

Отметим, что группа "Степ" была создана в 1995 году. Парни исполняют песни на украинском языке. С 2016 года они гастролируют по всей стране. А в 2019 волной очередной популярности для группы стало участие в телевизионном шоу "Х-фактор" на канале СТБ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети активно обсуждали новость о том, что в России вместо жизненно необходимой белой трости страховщики подарили слепому мужчине портативный телевизор.

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