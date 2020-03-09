В посольстве США неожиданно отметили день рождения Тараса Шевченко: видео взорвало сеть

Сотрудники Посольства США в Украине пригласили украинскую группу Spiv Brativ, чтобы отметить исполнением песни на стихи Тараса Шевченко его двести шестой день рождения.

Видео праздничного песнопения опубликовано на Facebook-странице посольства.

Известное стихотворение Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора" американские дипломаты вместе с украинскими музыкантами исполнили под музыку в стиле кантри. Оригинальности исполнению придавал американский акцент.





Опубликованное видео за несколько часов набрало в соцсети больше 1 200 лайков и 860 репостов.

Как сообщал "Апостроф",президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой почтили память Тараса Шевченко, возложив цветы к памятнику в Киеве.