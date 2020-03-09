Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве: фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Владимир и Елена Зеленская возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве.

Будущий выдающийся писатель родился в селе Моринцы Черкасской области 9 марта 1814 года. В этом году в Украине празднуют 206 годовщину со дня рождения Кобзаря, который стал символом борьбы за украинскую государственность.

Сегодня по всей Украине и в мире пройдут торжественные мероприятия и церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко.

Напомним, что в прошлом году в 205-ю годовщину со дня рождения писателя в киевском метро на станции "Тараса Шевченко" открылась выставка, которая изображала украинского поэта в образах известных киногероев и исторических фигур. Выставку устроили Национальный музей Шевченко и Киевский метрополитен. Автор иллюстраций - художник Александр Грехов - изобразил украинского поэта в образе Спайдермена, Дарта Вейдера, Терминатора, Уильяма Волласа из фильма "Храброе сердце", ученого Альберта Эйнштейна и других.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятного креста Героям Крут.