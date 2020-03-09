В Запорожье девочка погибла страшной смертью из-за ЧП в парке, видео

В воскресенье, 8 марта, в запорожском парке "Дубовая роща" на 10-летнюю девочку упал деревянный медведь.

Об этом сообщает "Х**вая Украина" в Telegram.

По словам родителей, девочка игралась рядом с деревянными конструкциями, как вдруг одна из них упала и придавила ее.

В результате происшествия девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.

Медики госпитализировали девочку. За ее жизнь боролись медики. К сожалению, ребёнка спасти не удалось.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.