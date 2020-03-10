На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Егерь": фото

В понедельник, 9 марта, ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке "Егерь".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"09.03.20 Левашов "Егерь" Станислав сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

По данным сайта "Миротворец", он родился в городе Енакиево Донецкой области 24 декабря 1967 года. Участвовал в бандформировании и занимал должность заместителя командира взвода - командира орудия.

Место службы: гаубичный артиллерийский дивизион (2ГСАДн 1Б ГАДн), 1 гаубичная артиллерийская батарея, 1 гаубичный артиллерийский взвод, 1-й расчет (орудия).

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали очередного боевика, сторонника ДНР Ивана Бугаева по прозвищу "Ваниш".