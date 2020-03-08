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Кличка "Ваниш": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

воскресенье, 08 марта 2020, 03:19
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На Донбассе ликвидировали очередного боевика, сторонника так называемой "Донецкой народной республики" Ивана Бугаева по прозвищу "Ваниш".

Об этом пишет блогер Necro Mancer в социальных сетях.

По его информации, сторонник боевиков погиб 4 марта. При это обстоятельства его гибели требуют уточнения.

Информация о ликвидированном боевике есть также и на сайте "Миротворца". Там указано, что он родился 10 июля 1983 года в Макеевке Донецкой области.

У боевиков он занимал должность старшего стрелка. Другой информации о погибшем не опубликовано.

Напомним, что в Службе безопасности Украины заявили, что никогда не сотрудничали с Олегом Сугереем, который в деталях рассказал о том, как проходила ликвидация одного из лидеров боевиков Михаила "Гиви" Толстых.

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