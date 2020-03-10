Под Одессой парень зверски убил 20-летнюю девушку из-за "пикантной" насмешки: фото и видео

В Лиманском районе (Одесская область) 24-летний парень разбил голову своей подруге из-за конфликта на сексуальной почве.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации полиции в Одесской области.

Как сказано в сообщении, жители деревни, в которой случилось это преступление, обнаружили рядом с местным клубом тело 20-летней девушки с открытой черепно-мозговой травмой. Подозреваемого в ее убийстве задержали в тот же день.

"По словам молодого человека, к страшным последствиям привел конфликт на сексуальной почве, во время которого девушка якобы над ним насмехалась", - сообщили в полиции.

По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили обгоревшие остатки мобильного телефона погибшей, который злоумышленник забрал, убегая с места происшествия, и пытался сжечь в печи.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). До суда он будет находится под стражей.





Как сообщал "Апостроф", ранее полицейские задержали подозреваемых в убийстве 25-летней жительницы Харькова Анастасии Слуховой, обгоревшее тело которой было найдено в канализационном коллекторе.