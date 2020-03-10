Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: впечатляющие фото

Украинские военные похвастались своим мастерством и показали, как будут уничтожать боевиков на передовой на Донбассе.

Фотографии с учений опубликовала первая отдельная Северская танковая бригада.

"Сегодня состоялись практические занятия по тактической подготовке 2 танкового батальона 1 отдельная танковая Северская бригада, в ходе которых отработали ведения разведки, преодоления минно-взрывных заграждений, маневр и ведения двустороннего огня. Вообще, это система повседневной деятельности Гончаровских танкистов", - прокомментировали учения военные.

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Напомним, что флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" выполнил комплекс боевых упражнений в открытом море с использование корабельной пушки и шестиствольных артиллерийских установок.