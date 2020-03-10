Задержан подозреваемый в похищении известных участников Майдана: фото

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, Сергея Мысливого.

Об этом в Facebook сообщил сам Игорь Луценко.

По его словам, Сергей Мысливый в 2014 году якобы выполнял роль "заместителя командира" группы "титушек", который похитили и убили Юрия Вербицкого.

"По версии следствия, был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь 21-го января 2014-го года. А "постоянная занятость" подозреваемого - у Алексея Чеботарева", – пишет на своей странице в Facebook адвокат Евгения Закревская.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывшему бойцу спецподразделения "Омега" сообщили о подозрении в убийстве и покушении на активистов Майдана в 2014 году на улице Институтской в Киеве.