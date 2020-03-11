Банковские счета украинцев начали блокировать из-за нарушений ПДД: что происходит

Исполнительная служба начала блокировать счета украинских пользователей в "ПриватБанк", если они получали штрафы за нарушения ПДД.

Об этом пишет издание UBR.

Отмечается, что "Приватбанк" начал блокировать все средства на счетах клиентов, а не только сумму штрафа. Пользователям обычно приходит уведомление о такой блокировке в приложение банка, при этом ни сумма штрафа, ни обстоятельства ареста счета не уточняются.

Журналисты уточняют, что такой арест инициирован Департаментом транспортной инфраструктуры исполнительного органа КГГА, именно в структуре этого органа работает муниципальная парковочная инспекция.

После урегулирования вопроса с исполнительной службой, клиент может в течение 1-3 дней получить доступ к своему счету.

В "Приватбанке" указали, что таким образом выполняют распоряжение исполнительной службы.

"Подобная практика существовала всегда. С ноября прошлого года этот процесс удалось ускорить благодаря автоматизации. Теперь клиенты, которые оплатили штраф, гораздо быстрее получают доступ к своим счетам", – сообщили в банке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине стартовала кампания по выявлению водителей-нарушителей ПДД, конкретно тех, которые не уступают дорогу каретам "скорой помощи", пожарным и транспорту ГСЧС со включенными спецсигналами.