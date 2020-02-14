В Украине полицейские будут ловить автохамов "на живца": что нужно знать водителям

С 13 февраля в Украине стартовала кампания по выявлению водителей-нарушителей ПДД. Речь идет о тех нарушителях, которые не уступают дорогу каретам "скорой помощи", пожарным и транспорту ГСЧС со включенными спецсигналами.

В пресс-службе МВД отмечают, что профилактика на дорогах страны продлится минимум две недели, хотя в случае необходимости ее могут продлить.

Как заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, проблема с автохамством на дорогах довольно актуальна. В первые часы такой "охоты" патрульные выписали 64 административных протоколов на водителей, которые не пропускали спецтранспорт.

В МВД напомнили, что за такой вид правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме 510 гривен.

"Не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", - сказал Билошицкий.

Напомним, что водители в Украине смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія".