RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

08:34
Путин попал на забавную карикатуру из-за "обнуления" президентских сроков
08:02
Почти 120 тыс. зараженных! Появились страшные данные о коронавирусе
07:30
Против Путина подали разгромный иск на сотни миллионов долларов по делу МН17
07:09
Как закатать дома березовый сок: проверенный рецепт и советы Lime
04:31
В России настал "день сурка": Путина сделали "героем" культового голливудского фильма
00:08
"Золотая" туалетная бумага и коронавирус: в сети делятся фото "зачищенных" магазинов в разных странах

10 марта

22:57
Долой царя: появились фото и видео антипутинской акции возле Кремля
20:24
Из-за коронавируса Польша запустила санконтроль для всех, кто въезжает в страну: фото
20:14
Превышает в десятки раз: экологи сделали громкое заявление о скачке радиации в Фукусиме
19:09
Родиться и умереть при Путине: соцсети бурно обсуждают "обнуление" российского президента
17:56
Путинские миллиардеры потеряли огромные деньги из-за обвала цен на нефть: названы суммы
17:50
Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ломали двери и пугали до полусмерти: оккупанты в Крыму устроили масштабные обыски, видео

среда, 11 марта 2020, 09:29
переглянути новину українською

Утром 11 марта в домах семи крымских татар в городе Бахчисарай и Бахчисарайском районе прошли масштабные обыски. Их причины пока остаются неизвестными.

Как сообщает общественная организация "Крымская солидарность", российские силовики пришли с обысками к историкам и крымским блогерам.

Одного из крымских татар российские силовики задержали за съемку на телефон возле дома другого активиста "Крымской солидарности". При этом задержанный мужчина имеет ряд заболеваний, связанных с сердцем.

Активисты говорят, что к их домам с утра прибыли сотрудники российского ОМОНа, которые не стали что- либо комментировать.

В свою очередь адвокат Сейтумер Сейтумеров в Facebook раскрыл некоторые подробности обысков. По его словам, с обысками пришли также и к ему домой ранним утром. Адвокат отмечает, что силовики выломали дверь в его доме и сильно испугали его пожилую мать, которой пришлось вызывать скорую помощь.

Напомним, что в аннексированном Крыму вызвать "на разговор" в ФСБ могут даже за лайк или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Число заболевших перевалило за 10 000: фото, видео и свежие данные про коронавирус в Италии

Зима берет реванш: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании

Италия под запретом: как коронавирус "убивает" Апеннины, фото и видео

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: