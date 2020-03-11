Ломали двери и пугали до полусмерти: оккупанты в Крыму устроили масштабные обыски, видео

Утром 11 марта в домах семи крымских татар в городе Бахчисарай и Бахчисарайском районе прошли масштабные обыски. Их причины пока остаются неизвестными.

Как сообщает общественная организация "Крымская солидарность", российские силовики пришли с обысками к историкам и крымским блогерам.

Одного из крымских татар российские силовики задержали за съемку на телефон возле дома другого активиста "Крымской солидарности". При этом задержанный мужчина имеет ряд заболеваний, связанных с сердцем.

Активисты говорят, что к их домам с утра прибыли сотрудники российского ОМОНа, которые не стали что- либо комментировать.

В свою очередь адвокат Сейтумер Сейтумеров в Facebook раскрыл некоторые подробности обысков. По его словам, с обысками пришли также и к ему домой ранним утром. Адвокат отмечает, что силовики выломали дверь в его доме и сильно испугали его пожилую мать, которой пришлось вызывать скорую помощь.

Напомним, что в аннексированном Крыму вызвать "на разговор" в ФСБ могут даже за лайк или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.