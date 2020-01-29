Тишина, как на кладбище: Джемилев рассказал, во что ФСБ превратила Крым

В аннексированном Крыму вызвать "на разговор" в ФСБ могут даже за лайк или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

Об этом "Апострофу" рассказал лидер крымско-татарского национального движения народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

"Сейчас моя супруга там (в Крыму, - Апостроф). Тишина, как на кладбище. Те, кто мог говорить и высказывать свою точку зрения, или были похищены и убиты, или сидят в тюрьмах. Тех, кто молчит – не трогают. Коллаборанты по домам попрятались, на людях не показываются. Люди боятся друг с другом говорить на темы кроме бытовых – молчат про Украину, оккупацию. Да что говорить, если российские спецслужбы следят за интернетом. Если кто-то лайк поставил под статью, которая не нравится русским, уже вызывают на разговоры с ФСБ", - сказал Джемилев.

Лидер крымских татар добавил, что президент России Владимир Путин специально игнорирует тему Крыма. Он не упомянул о полуострове в послании к Федеральному собранию, промолчал и на итоговой пресс-конференции. А во время встречи Нормандской четверки, когда президент Украины Владимир Зеленский заговорил о Крыме, Путин показательно начал копаться в бумагах и делал вид, что не расслышал.

Больше о начале подготовки "Марша достоинства", в результате которого активисты планируют зайти на территорию оккупированного Крыма, читайте в материале "Апострофа": Уже весной мы готовимся идти на Крым – Мустафа Джемилев.

Как информировал "Апостроф" ранее, на оккупированном Россией полуострове живет Людмила Янукович - жена беглого президента Украины Виктора Януковича.