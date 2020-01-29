RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 января

13:02
В сети отыскали самого борзого пса - он весит всего пару кг, но выглядит как первый пацан на районе
12:43
Украинских депутатов жестко наказали за прогулы заседаний Рады
12:30
Победитель шоу "Голос країни" попал в ДТП, но так и не дождался полиции
12:26
Экс-топ-чиновница МИД Украины получила высокую должность в "Нафтогазе": чем она займется
12:14
Дочь Аллы Пугачевой сломала ногу и рассказала о предстоящих мучениях
12:06
Во сколько обошелся визит Гончарука в Давос: названа сумма
11:58
Реалистичную фигуру Джеки Чана прокатили по Нью-Йорку в честь Китайского нового года: фото
11:31
В ПАСЕ готовят скандальное решение по России: стали известны подробности
11:27
Просто мечта: Оля Полякова в сексуальном бикини свела с ума поклонников
10:49
Совсем как мама: Милла Йовович рассказала о модельной карьере 12-летней дочери
10:10
Зеленский почтил память Героев Крут: опубликовано видео
10:07
Прошли все этапы, которые можно пройти: украинская певица рассказала о трудных родах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тишина, как на кладбище: Джемилев рассказал, во что ФСБ превратила Крым

среда, 29 января 2020, 11:50
переглянути новину українською

В аннексированном Крыму вызвать "на разговор" в ФСБ могут даже за лайк или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

Об этом "Апострофу" рассказал лидер крымско-татарского национального движения народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

"Сейчас моя супруга там (в Крыму, - Апостроф). Тишина, как на кладбище. Те, кто мог говорить и высказывать свою точку зрения, или были похищены и убиты, или сидят в тюрьмах. Тех, кто молчит – не трогают. Коллаборанты по домам попрятались, на людях не показываются. Люди боятся друг с другом говорить на темы кроме бытовых – молчат про Украину, оккупацию. Да что говорить, если российские спецслужбы следят за интернетом. Если кто-то лайк поставил под статью, которая не нравится русским, уже вызывают на разговоры с ФСБ", - сказал Джемилев.

Лидер крымских татар добавил, что президент России Владимир Путин специально игнорирует тему Крыма. Он не упомянул о полуострове в послании к Федеральному собранию, промолчал и на итоговой пресс-конференции. А во время встречи Нормандской четверки, когда президент Украины Владимир Зеленский заговорил о Крыме, Путин показательно начал копаться в бумагах и делал вид, что не расслышал.

Больше о начале подготовки "Марша достоинства", в результате которого активисты планируют зайти на территорию оккупированного Крыма, читайте в материале "Апострофа": Уже весной мы готовимся идти на Крым – Мустафа Джемилев.

Как информировал "Апостроф" ранее, на оккупированном Россией полуострове живет Людмила Янукович - жена беглого президента Украины Виктора Януковича.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Придумано еще Азаровым: как при помощи наркотиков Минюст улучшит жизнь заключенных

Много мокрого снега и +8: синоптики рассказали о погоде на конец января

Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: