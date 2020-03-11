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Появились забавные карикатуры и фотожабы на карантин в Украине из-за коронавируса

среда, 11 марта 2020, 19:16
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На объявленный Кабинетом министров с 12 марта по всей стране режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 украинцы в сети отреагировали с юмором.

Забавные картинки по этому поводу появились в соцсетях.

Ситуацию с дефицитом масок в аптеках автор одной из фотожаб проиллюстрировал кадром известной советской кинокомедии "Кин-дза-дза", на котором главные герои стоят в цветущем лугу с респираторами на лицах.

Автор другой картинки дает полезный совет водителям, которых во время карантина будет останавливать патрульная полиция. Ограничить общение с полицейскими он советует с помощью табличики "У меня коронавирус".

Кроме того, появилась забавная картинка с рекомендациями для украинцев во время коронавируса, среди которых - не целовать иконы, пользоваться персональной трембитой и отказаться от участия в массовых факельных шествиях.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве началась паника после решения местных властей о введении карантина из-за смертельного коронавируса. В аптеках сейчас практически невозможно найти защитные маски, также пропали с полок магазинов и респираторы.

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