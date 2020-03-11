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В Украине объявили жесткий карантин из-за коронавируса: что это значит

среда, 11 марта 2020, 13:08
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Фото: КГГА

В среду, 11 марта, Кабинет министров Украины на закрытом заседании принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Накануне ограничительные меры ввели в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, карантин будет длиться с 12 марта по 3 апреля. Он предусматривает:

- закрытие учебных заведений;

-запрет на проведение массовых собраний более 200 человек (это касается спортивных и культурных мероприятий, но не отменяет заседаний Рады);

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49 - там оборудуют места для карантина.

"Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний", - отметила Сюмар.

Накануне во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что путем скрининга в Украине было проверено около 1,6 млн человек на разных пунктах пропуска, новых заболевших на коронавирус в стране не обнаружено.

Ляшко добавил, что власть может пойти на сокращение количества пунктов въезда/выезда на границе из-за коронавируса, что объясняется международной практикой.

"Мы прогнозируем рост (больных коронавирусом, - "Апостроф"), но не нужно паники. Главное - 3-4 ключевых вещей - мыть руки, дистанция, не общаться с людьми с симптомами, самоизоляция в случае плохого самочувствия", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что главная группа риска - люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

По состоянию на 10 марта медики в Украине получили пять новых сообщений о подозрении на коронавирус и сейчас занимаются анализами. Два образца уже передали в лабораторию, а три передадут 11 марта. Результаты исследований будут известны 12 марта. В целом в Украине были проверены 43 человека, которые имели риск заражения коронавирусом.

Отметим, самый жесткий карантин в Европе ввела по всей территории Италия. Там ограничения выглядят так:

  • Передвижение по стране - только при необходимости (на работу или в больницу).
  • Театры, кино, музеи не работают, все бары и рестораны должны закрываться в 18:00.
  • Учеба в школах и вузах остановлена до 3 апреля.
  • Любые церемонии, включая свадьбы и похороны, запрещены.
  • Чемпионат Италии по футболу также уходит в вынужденный отпуск.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 11 марта в мире заболело коронавирусом Covid-19 уже более 118 тысяч человек, умерло более 4 тысяч.

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