В "Борисполе" приземлился самолет с пассажиром, у которого подозревают коронавирус: фото

У пассажира самолета из Объединенных Арабских Эмиратов, который в среду, 11 марта, приземлился в международном аэропорту "Борисполь", подозревают коронавирусную инфекцию, из-за угрозы распространения которой в Украине введен режим карантина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Как сказано в сообщении, самолет рейса "Дубай- Киев" №727 приземлился в 13:30. К одному из пассажиров авиарейса срочно была вызвано бригаду врачей скорой помощи. Предполагается, что причиной медосмотра может быть подозрение на заражение коронавирусом.

Выход пассажиров из самолета на некоторое время был задержан, но впоследствии их отпустили по домам, открыв для прохода ворота в аэропорту.

Как сообщал "Апостроф", после введения режима карантина по всей территории Украины будут закрыты учебные заведения и прекращено авиасообщение с некоторыми странами.