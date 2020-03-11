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В Украину вернутся морозы: синоптик обескуражила прогнозом

среда, 11 марта 2020, 13:29
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Фото: Наше Місто

На территорию Украины придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди, на выходные существенно похолодает — в столице ожидается минусовая температура.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на севере Европы разбушевался циклон Gizela, который дотянется своими фронтами до Украины. В связи с этим в четверг, 12 марта, пройдут дожди в восточной части нашей страны и местами на западе.

"На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер в западных и северных областях - порывистый, до сильного. Теплая погода удержится, + 11 + 17 градусов", - прогнозирует синоптик.

В столице Украины Наталка Диденко прогнозирует на 12 марта порывистый ветер, без осадков, температура воздуха около +14 градусов. Однако, уже на выходные в Киеве существенно похолодает, ожидаются даже морозы.

"Поэтому пока греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки", - посоветовала синоптик.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине из-за аномальной погоды и отсутствия осадков могут ограничить использование воды.

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