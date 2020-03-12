Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных во время срыва "платформы примирения"

Задержаны 6 ветеранов войны, которые сегодня сорвали "платформу"советника СНБО Сергея Сивохо, онинаходятся в Печерском отделении на ул. Московской, 30.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий заявил в своем Telegram-канале.

"Сотни ветеранов, националистов уже собираются там. Просим поддержки собратьев, призываю приехать и отстоять своих - сейчас это дело чести", - пишет он.

Глава Нацкорпуса заявил, что полиция задержала 6 ветеранов, участвовавших в акции против проведения презентации "Национальной платформы примирения и единства" Сергея Сивохо. Он сообщил, что националисты собираются у Печерского отделения Нацполиции в Киеве, куда везут задержанных, и призвал украинских патриотов присоединиться к митингу.

"Группа ветеранов, большинство которых - члены партии "Национальный Корпус", сорвали этот цирк и фарс. Сейчас 6 ветеранов российско-украинской войны, которые имеют высокие государственные награды, задержаны. Их везут в Печерское управление Нацполиции. Ветераны, националисты сейчас собираются туда. Всех тех, кто знает, что есть российско-украинская война, а не внутренний конфликт, как полагает Зеленский и Сивохо, - просим вашей поддержки. Отстоять ветеранов перед Днем добровольца - дело чести", - призвал Билецкий.

Политик добавил, что сама концепция "Национальной платформы примирения – позорна", ведь она навязывает украинцам позицию о внутреннем конфликте на Донбассе, когда на самом деле есть война с Россией.

"Сегодня в Киеве попытался пройти фарс под названием "Национальная платформа примирения" Сергея Сивохо. Кто не помнит: Сивохо - это клоун, которого президент Украины назначил замом секретаря СНБО. Эта платформа, безусловно, является сепаратистской. Это - попытка имплементировать в наше сознание пророссийские лозунги. Потому что если "Национальная платформа примирения", то значит у нас не война с Россией, не пророссийские террористы, а внутриукраинский конфликт", - сказал Андрей Билецкий.