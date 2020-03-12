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Цветы для отца: появилось трогательное фото детей бойца, погибшего на Донбассе

четверг, 12 марта 2020, 03:24
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В сети опубликовали трогательное фото детей погибшего защитника Украины - бойца ВСУ Андрея Широкова, который служил на фронте под позывным "Семьянин".

Фото опубликовали в Telegram-канале "Начштабу".

Так, на снимке из города Днепр видно, как один мальчик залез другому на спину, чтобы возложить цветы к мемориальной доске, установленной в честь погибшего военнослужащего – своего отца.

Следует отметить, что у Андрея Широкова остались две дочери, два родных и два усыновленных сына.

Он погиб 18 декабря 2016 года в ходе боя на "Светлодарской дуге" в Донецкой области – получил несовместимые с жизнью ранения в ходе артиллерийского обстрела российско-оккупационных сил противника.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном простились с погибшим 8 марта на Донбассе украинским военнослужащим Евгением Черных. Военнослужащий погиб в результате обстрела боевиками грузового автомобиля одного из подразделений ОС в районе поселка Опытное.

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