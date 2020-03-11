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Под Херсоном простились с погибшим на Донбассе 29-летним бойцом: фото и видео

среда, 11 марта 2020, 18:27
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В среду, 11 марта, под Херсоном простились с погибшим в воскресенье, 8 марта, на Донбассе, 29-летним Евгением Черных.

Об этом сообщается на Facebook-странице "UA: ХЕРСОН", где публикуют фото с места похорон бойца.

Военнослужащий погиб в результате обстрела боевиками на Донбассе грузового автомобиля одного из подразделений Объединенных сил в районе поселка Опытное под Донецком.

Похороны Евгения Черных
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Похороны Евгения Черных
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Похороны Евгения Черных
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Похороны Евгения Черных
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"Проститься с героем пришли около двух сотен односельчан и сослуживцев", - пишут журналисты.

Известно, что Евгений Черных родился в поселке Райское (Новокаховский горсовет) Херсонской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото погибшего Евгения Черных.

Также в понедельник, 9 марта, в Виннице попрощались с лейтенантом Вооруженных сил Украины Дмитрием Фирсовым, который погиб в зоне ООС под Крымским (Луганская область) вследствие подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.

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