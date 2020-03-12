Это трэш! Боевики ДНР устроили циничную акцию с парализованными ветеранами, фото

Боевики ДНР-ЛНР отметились новой выходкой, устроили жуткую акцию с ветеранами.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штирлиц в Facebook.

Боевики сфотографировали парализованных ветеранов, на фото видно, что люди в тяжелом состоянии и не могут им отказать.

В сети появились не просто фото с ветеранами, а рядом с ними положили подарочный пакет и георгиевскую ленту.

"В Дирляндии подарочные пакеты фотографировали на фоне парализованных ветеранов, не забыв добавить еще горгиевскую ленту... Лютый трешшшш... Даже слов нормальных не хватает...", - написал офицер ВСУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на востоке Украины в результате боевых действий получила серьезные травмы представительница незаконного вооруженного формирования Вера Калмыкова с позывным "Вера".