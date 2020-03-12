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Устроили "охоту": в России разгорелся громкий секс-скандал с журналисткой, видео

четверг, 12 марта 2020, 16:28
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Журналистку "Радио Свобода" Нину Довледзянову обвинили в сексуальных домогательствах и уволили с работы, на неё пожаловался сотрудник, который младше на 18 лет.

Об этом сообщает Lshot вTelegram.

Московский офис сослался на правила головной компании в США и уволил женщину.

Журналистка рассказала, что это сам парень устроил на неё "абсурдную охоту".

По словам Давлетзяновой, руководство "Радио Свобода" избавилось от нее "крайне унизительно. Оно направило уведомление об увольнении, которое было оформлено задним числом, по почте и продублировало на адрес матери, которая недавно перенесла инсульт.

Найти новое место работы женщине оказалось сложно - историю о ее скандальном увольнении разнесли по всей Москве.

В итоге женщина подала на бывшего работодателя в суд, направив в инстанцию иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. "Радио Свобода" идти на мировую отказалось и выставило в суде против женщины двух юристов, которые "вели процесс агрессивно".

"При этом все уволенные журналисты - приличные люди. А ситуации - нелепые. Обстоятельства можно было легко проверить. Но никто не разбирается. Это очень похоже на заказ. Но объяснить я его не могу", - сказала Давлетзянова в интервью Kp.ru.

Давлетзянова работала на "Радио Свобода" с 2015 года, для издания она делала материалы на громкие темы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 79-летний оперный певец Пласидо Доминго обратился к женщинам, которые в прошлом году обвинили его в сексуальных домогательствах. Тенор попросил простить его и принял полную ответственность за свои действия.

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