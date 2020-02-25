Тенор Пласидо Доминго попросил прощения у женщин, обвинивших его в домогательствах

79-летний оперный певец Пласидо Доминго обратился к женщинам, которые в прошлом году обвинили его в сексуальных домогательствах. Тенор попросил простить его и принял полную ответственность за свои действия.

"Мне искренне жаль, что я причинил им боль. Я принимаю полную ответственность за свои действия. Я многое переосмыслил из этой истории", - цитирует артиста Associated Press.

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В своем обращении Доминго подчеркнул, что с пониманием относится к решению женщин высказаться о его проступках, а также к тому, что они не сделали этого ранее, остерегаясь, что обвинения в адрес знаменитого тенора отразятся на их карьерах. "Это никогда не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя так", - добавил Доминго.

Как уточняет источник, с таким заявлением тенор выступил вскоре после того, как в СМИ появились выводы расследования Американской гильдии музыкальных артистов. Юристам, нанятым гильдией, удалось установить, что 27 человек стали жертвами или свидетелями сексуальных домогательств со стороны Доминго в 1990-2000-х годах.

В частности, юристам удалось установить, что тенор прикасался к женщинам без разрешения, пытался целовать их, названивал по ночам. Две женщины также заявили, что занимались сексом с артистом, опасаясь, что отказ может повлиять на их карьеру.

Об обвинениях в адрес Пласидо Доминго впервые заговорили в августе прошлого года. Вслед за артистами в сентябре 2019-го свои обвинения выдвинули еще 11 женщин. Вскоре после этого многие театры отказались сотрудничать тенором, хотя сам он вины не признавал.

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