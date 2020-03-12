В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям

В четверг, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому показали новую систему фиксации административных нарушений безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в Аналитическом центре министерства глава государства с министром внутренних дел Арсеном Аваковым проверили работу автоматических устройств видеофиксации нарушений.

Уточняется, что камеры, которые будут установлены вдоль дороги, будут фиксировать нарушения со стороны водителей и через аналитический центр будут отсылать протокол о нарушении по почте. Проверить информацию о возможном нарушении можно будет на сайте МВД в кабинете водителя или в приложении "Дія".

В центре уточнили, что в Киеве уже установлено 20 камер для наблюдения за нарушениями, к 1 мая готовят установку еще 30 штук.

Как сообщал "Апостроф", ранее исполнительная служба начала блокировать счета украинских пользователей в "ПриватБанк", если они получали штрафы за нарушения ПДД.