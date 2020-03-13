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Что происходит в Радомышле, где зафиксирована первая смерть от коронавируса: видео

пятница, 13 марта 2020, 18:04
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Стало известно, что происходит на Житомирщине, где 13 марта зафиксировали первую смерть в Украине от коронавируса, там экстренно проводят дезинфекцию.

Об этом сообщает начальник отдела агитационно-пропагандистской работы в управлении ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк.

В Радомышле проводят дезинфекцию в помещениях местного автовокзала и церкви, которую больная посещала 8 марта.

71-летняя женщина проживала в городе Радомышль, где у нее и обнаружили COVID-19. О ее болезни стало известно 12 марта, пенсионерку сразу госпитализировали. Первые симптомы появились еще 3 марта.

Напомним, в Радомышле Житомирской области не работают рынки и не ездит общественный транспорт. Такие меры ввели после того, как в городе зафиксировали случай заражения коронавирусом.

COVID-19 диагностировали у женщины 1949 года. Она вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове.

Как сообщал "Апостроф", пенсионерка из Житомирской области, у которой в Украине диагностировали коронавирус, 8 марта была в церкви .

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