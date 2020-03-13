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Под Киевом молодая поэтесса умерла от страшной болезни: фото и реакция соцсети

пятница, 13 марта 2020, 10:35
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В четверг ночью, 12 марта, в городе Буча под Киевом умерла юная украинская поэтесса Инелла Огнева.

Об этом сообщают в социальной сети Facebook, публикуя слова соболезнования родным.

21-летняя девушка скончалась от страшной болезни: ее организм перестал самостоятельно усваивать питательные вещества. Инелла стремительно теряла вес, ее внутренние органы были истощены. Последнее время поэтесса весила всего 25 кг. Деньги на ее лечение собирали всей областью, однако врачи не смогли побороть болезнь.

Прощание с Инеллой началось 13 марта в 10:00 на новом кладбище в Буче.

На ее странице в соцсети оставили множество комментариев.

"Инелла жила и творила для нас", "Она была земным ангелом. И сделала за свою короткую жизнь для людей больше, чем любой из нас", "С этой потерей никак не смириться", "Трудно поверить. Ее стихи полны любви к окружающему миру и к окружающим людям . Эта юная девушка многим открыла путь к самосовершенствованию", "Вечная боль. Ангелы нас оставляют", "Ее называли "молодой Линой Костенко", "Она была лучшей среди нас", - написали неравнодушные.

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Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в Винницкой области от тяжелой болезни скончалась известная украинская поэтесса Анна Чубач.

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