Умерла известная украинская поэтесса

На 78-м году жизни в Винницкой области от тяжелой болезни скончалась известная украинская поэтесса Анна Чубач.

Об этом написал журналист Роман Ковальский в Facebook.

"Улетела в мир иной наша Подольская журавка...", - процитировал он главу Винницкой областной организации Национального союза писателей Украины Вадима Витковского.

Анна Чубач пришла в литературу в 60-е годы. Тогда ее приняли в Союз писателей со сборником стихов "Журавка". Затем ее так и называли во многих обзорах и статьях "журавка с Подольского края".

Она написала более ста детских и взрослых книг. Ее произведения можно найти во многих читанках и букварях.

Некоторые стихи Чубач стали известными песнями: "Крылья", "Платок терновый", "Не улетайте, аисты", "Поле, поле", "Вишенка белая", "Мир из любви". А ее "Черепаху-аху" знают почти все украинские дети.

Поэтесса - лауреат всеукраинских литературных премий имени Павла Усенко, Маруси Чурай, С. Гулак-Артемовского и международной премии "Дружба". Ее стихи переведены на русский, английский, немецкий, чешский, болгарский, венгерский, монгольской и другие языки.

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