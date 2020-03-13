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Украинцам готовят "сюрприз" с работой во время карантина: что нужно знать

пятница, 13 марта 2020, 18:54
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В Министерстве здравоохранения Украины планируют законодательно закрепить для украинцев право работать дистанционно во время карантина в стране.

Об этом рассказал в ходе брифинга для прессы в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что соответствующий законопроект будет предложен для голосования на внеочередном заседании Верховной Рады.

Также чиновник МОЗ дал рекомендации по поводу передвижения по городу в период карантина.

"Касательно общественного транспорта: в том числе метро и т.п. - то Министерство здравоохранения уже давно выдало рекомендации работодателям и всем субъектам хозяйствования стараться в этот период перевести людей по возможности на дистанционную работу. Такое право мы хотим прописать в законопроекте, которые мы инициируем для рассмотрения на внеочередной сессии Верховной Рады, где узаконить в кодексе законов о праве на труд и возможность работать дистанционно на период введения карантинных мероприятий для того, чтобы исключить любые спекуляции на этой теме", - сказал Ляшко.

Замминистра уточнил, что карантин был введен в том числе и для того, чтобы уменьшить количество передвижений по населенным пунктам.

"Всех призываю при возможности - если вы едете 2,3, 4 остановки - лучше сейчас пройтись пешком", - отметил представитель министерства здравоохранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в метро Киева сделали фото, как родители везут на работу своих детей, потому что их не с кем оставить дома в период карантина, введенного из-за опасности распространения коронавируса.

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